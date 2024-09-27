Зарплаты в частном секторе растут третий год подряд, но темпы роста замедляются: средняя зарплата в 2023 году составила 4,6 млн йен - Национальное налоговое агентство

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Токио, 25 сентября (Jiji Press) -- Согласно статистическому исследованию зарплат в частном секторе, проведенному Национальным налоговым агентством 25 сентября, средняя годовая зарплата работников частных компаний в 2023 году составила 4,6 млн йен, что на 0,4% больше, чем в предыдущем году. Хотя это третий год подряд роста, темп увеличения замедлился с 2,7% годом ранее.

Средняя зарплата по гендерному признаку составила 5,69 млн йен для мужчин (рост на 0,9% по сравнению с предыдущим годом) и 3,16 млн йен для женщин (рост на 0,7%). По типу занятости: зарплата штатных сотрудников выросла на 1,3% до 5,3 млн йен, а зарплата нештатных работников, включая частично занятых и подрабатывающих, увеличилась на 0,7% до 2,02 млн йен.

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