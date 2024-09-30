Банк развития Японии и мегабанки рассматривают возможность инвестиций в Rapidus

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Токио, 26 сентября (Jiji Press) -- По сообщениям источников в четверг, Банк развития Японии и три крупнейших банка страны рассматривают возможность инвестировать в общей сложности до 25 миллиардов йен в токийскую компанию-производителя чипов Rapidus Corp.

Ожидается, что вместе с правительством банки окажут финансовую поддержку усилиям Rapidus по массовому производству полупроводников нового поколения в Японии с 2027 года. Предполагается, что инвестиции начнутся уже в середине 2025 года.

По словам источников, связанный с правительством Банк развития Японии и три мегабанка -- MUFG Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corp. и Mizuho Bank -- уже в этом месяце намерены письменно уведомить Rapidus о своем намерении инвестировать.

Rapidus оценивает, что для массового производства полупроводников нового поколения необходимо в общей сложности 5 триллионов йен. Правительство приняло решение предоставить субсидии в размере до 920 миллиардов йен, но для реализации массового производства необходимо также привлечь частные средства.

Согласно источникам, каждый из трех мегабанков планирует инвестировать до 5 миллиардов йен, в то время как Банк развития Японии вложит до 10 миллиардов йен.

Этот перевод сохраняет все ключевые факты и информацию оригинального текста, но при этом использует более естественные для русского языка конструкции и выражения.

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