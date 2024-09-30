«Я должен это сделать ради спортсменов»: Интервью с Ватанабэ Моринари — кандидатом на пост президента МОК　

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Токио, 28 сент. (Jiji Press) -- Ватанабэ Моринари (65 лет), президент Международной федерации гимнастики (FIG) и кандидат на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК), недавно дал интервью информационному агентству Jiji Press, в котором рассказал о своей решимости.

— Почему вы решили стать первым японцем, баллотирующимся на пост президента МОК?

За последние 8 лет я посетил более 160 стран. Я выслушивал мнения спортивных деятелей и часами обсуждал в разных странах, каким должно быть будущее Олимпийских игр и как спорт должен вносить вклад в общество. Я пришел к выводу, что есть вещи, которые нужно сделать для детей и спортсменов, участвующих в Олимпиаде, и принял решение.

— Что бы вы хотели сделать, если будете избраны?

Нам нужно изменить Олимпийские игры в соответствии с нашим временем. Сейчас к традиционным видам спорта добавились городские виды (такие как скейтбординг) и появились киберспорт. Необходимо объединить их и создать новый облик Олимпиады. В МОК все решения принимает президент, а затем их утверждают исполком и Генеральная ассамблея, но в мире существует 206 национальных олимпийских комитетов. Нужно больше прислушиваться к мнениям с мест.

— В выборах участвуют семь кандидатов, среди них есть сильные соперники. Все девять предыдущих президентов были выходцами из Европы или Америки.

Что хотят члены МОК? Разнообразия или консерватизма? Я думаю, что это определит ценность МОК. (Согласно правилам) я не могу говорить о других кандидатах, но думаю, что посетил больше стран, чем кто-либо другой. В основе лежит принцип «приоритет практики», которому я следовал во время долгой работы в Aeon. Без посещения мест невозможно добиться улучшений.

— Если вас изберут, хотели бы вы снова привести Олимпиаду в Японию?

(В ближайшее время) нет. Если и проводить, то, вероятно, после того как Игры пройдут в других, более подходящих городах.

— Если вы проиграете выборы президента FIG в конце октября, то потеряете статус члена МОК и не сможете баллотироваться на пост президента МОК в марте следующего года.

Я прилагаю все усилия, чтобы этого не произошло. Я должен победить на выборах президента FIG.

— Вы характеризуете себя как стратега, но готовы ли вы стать лидером спортивного мира?

Нет, это не так. Даже будучи президентом FIG, я не считаю себя лидером. Лидеры — это спортсмены. Это не изменится, даже если я стану президентом МОК.

— Создается впечатление, что вы постоянно путешествуете за границей.

За 8 лет я не отдыхал и месяца. Вчера я вернулся в Японию из Португалии, а сегодня вечером отправляюсь в Италию. Я как-то справляюсь благодаря своей выносливости.

Краткая биография Ватанабэ Моринари

Ватанабэ Моринари окончил старшую школу Тобата в Фукуоке, затем университет Токай и поступил на работу в Jusco (ныне Aeon). Он внес большой вклад в популяризацию художественной гимнастики. Занимал руководящие должности в Японской ассоциации гимнастики, с 2013 года — член правления Международной федерации гимнастики, с 2017 года — ее президент. С 2018 года — член МОК. Был членом правления организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2021 года. 65 лет. Родом из префектуры Фукуока.

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