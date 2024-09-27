Новый премьер-министр Японии: Исиба Сигэру избран председателем ЛДП, вступит в должность 1 октября

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Токио, 27 сентября (Jiji Press) -- На выборах председателя Либерально-демократической партии (ЛДП), которые должны были определить преемника премьер-министра Кисида Фумио, 27 числа в штаб-квартире партии прошло голосование. Исиба Сигэру (67 лет), бывший генеральный секретарь, одержал победу во втором туре над Такаити Санаэ (63 года), министром экономической безопасности, которая лидировала в первом туре, и был избран 28-м председателем партии. Ожидается, что 1 октября на внеочередной сессии парламента он будет назначен 102-м премьер-министром. На пресс-конференции Исиба заявил о роспуске нижней палаты: «Я хотел бы, чтобы (народ) принял решение после дебатов с оппозицией».

Исиба также сказал: «Формируется новое правительство. Мы должны как можно скорее получить оценку народа. Я хочу определить подходящий момент». Говоря о назначениях на партийные и министерские посты, он заявил: «Естественно, что те, кто сражался вместе со мной, получат наиболее подходящие для них должности», выразив намерение назначить других кандидатов на ключевые посты.

Срок полномочий Исиба на посту председателя партии составляет три года до сентября 2027 года. После избрания Исиба выступил на общем собрании депутатов обеих палат парламента, заявив: «Веря в народ, с мужеством и искренностью говоря правду, я приложу все усилия, чтобы снова сделать Японию страной, где все могут жить с улыбкой». Учитывая серьезное недоверие к политике из-за скандала с теневым финансированием фракций, он призвал к «единству».

В выборах председателя партии приняли участие в общей сложности 9 кандидатов, что является рекордным числом с момента введения системы рекомендаций в 1972 году. В первом туре голосования было подано 735 голосов, включая 367 голосов членов парламента (один воздержался) и 368 голосов членов партии и сторонников. Такаити заняла первое место со 181 голосом, а Исиба - второе со 154 голосами. Во втором туре между двумя лидерами голоса членов партии были сокращены до 47, в результате чего общее число голосов составило 414. Исиба получил 215 голосов, победив Такаити, набравшую 194 голоса, с разницей в 21 голос.

Исиба немедленно приступил к назначениям на посты генерального секретаря и другие должности. 30 числа будет определен состав нового исполнительного руководства партии.

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