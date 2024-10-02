Железнодорожная компания JR Tokai отмечает 60-летие линии Токайдо синкансэн
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Токио, 1 октября (Jiji Press). На станции Токио компания Central Japan Railway Co. (JR Tokai) провела церемонию, посвящённую 60-летию линии скоростных поездов Токайдо синкансэн.
Президент JR Tokai Нива Сюнсукэ, начальник станции Вати Кацуюки и ещё семь человек приняли участие в мероприятии. В 6 утра они проводили из Токио первый поезд «Нодзоми», направлявшийся на станцию Хаката в префектуре Фукуока в юго-западном регионе Кюсю, за чем наблюдали многие любители поездов.
«Мы хотим сделать линию Токайдо синкансэн ещё более популярной», – сказал Нива в своей речи.
Когда Вати поднял правую руку, давая сигнал к отправлению, поезд «Нодзоми» с гудком отошёл от станции.
14-летний мальчик, пришедший на станцию в 5 утра, чтобы посмотреть церемонию вместе со своим другом, сказал: «Я счастлив, что смог услышать гудок поезда».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]