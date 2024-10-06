В Японии стартовала плановая вакцинация от COVID-19 для пожилых людей с частичной оплатой

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Токио, 1 октября (Jiji Press) — 1 октября началась плановая вакцинация против коронавируса, ориентированная главным образом на людей старше 65 лет. Вакцинация частично оплачивается самими гражданами и продлится до 31 марта следующего года.

Для вакцинации используются пять видов вакцин, адаптированных к одному из подтипов штамма Омикрон «JN.1», включая новую вакцину типа «репликон». Целевая аудитория — пожилые люди старше 65 лет и лица в возрасте от 60 до 64 лет с серьёзными хроническими заболеваниями. Максимальная сумма, которую нужно будет оплатить самим, составляет 7000 йен. Лица младше 65 лет могут пройти вакцинацию только по собственному желанию, при этом они должны будут оплатить её полностью.













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