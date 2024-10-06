Sony приобретает права на творчество Pink Floyd за 580 миллиардов йен — сообщает британская газета

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Лондон, 1 октября (Jiji Press) — По сообщению британской газеты Financial Times (в электронном формате), 1 октября легендарная британская рок-группа Pink Floyd достигла соглашения о продаже прав на множество своих песен, включая хиты, группе компаний Sony за 400 миллионов долларов (примерно 580 миллиардов йен). В договор также включены права на название группы и образы её участников, что позволяет производить и продавать сопутствующие товары, а также создавать фильмы и телевизионные программы.

Согласно газете, Pink Floyd продолжит владеть авторскими правами на свои песни, но продала права на звукозаписи компании Sony.

Pink Floyd известна своими хитами, такими как «The Dark Side of the Moon» (1973 год) и «The Wall» (1979 год). В 2022 году группа выпустила новую песню впервые за 28 лет, поддерживая Украину, что вызвало широкий общественный резонанс.







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