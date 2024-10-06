Принят первый в Японии закон о предотвращении «харрасмента клиентов» — вступает в силу с апреля следующего года

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Токио, 4 октября (Jiji Press) — На заседании городского совета Токио 4 октября был единогласно принят и утверждён закон о предотвращении «харрасмента клиентов» («customer harassment», касухара), когда сотрудники подвергаются чрезмерным требованиям или неприятным действиям со стороны клиентов. Это первый в стране закон, прямо запрещающий касухара. За нарушение закона не предусмотрены наказания, а вступит он в силу 1 апреля следующего года.

На пресс-конференции после принятия закона губернатор Токио Коикэ Юрико подчеркнула, что «этот закон охватывает все виды харрасмента по отношению к работающим людям, включая действия, исходящие извне, которые сложно регулировать действующим законодательством». Она добавила, что «основная идея закона заключается в взаимном уважении между работающими людьми и клиентами».

До конца года власти Токио планируют опубликовать рекомендации, в которых будут подробно изложены конкретные примеры касухара и меры, которые компании должны принимать для противодействия этим действиям. Компании и отраслевые ассоциации будут обязаны разработать меры на основе этих рекомендаций.

Закон определяет касухара как действия, нарушающие рабочую среду, такие как «насилие, угрозы и другие незаконные действия» или «необоснованные требования, оскорбления и прочие недопустимые действия». Чтобы защитить рабочую среду и физическое и психическое здоровье сотрудников, в законе прямо указано, что «касухара запрещён в любых местах».

Закон распространяется не только на сотрудников компаний, но также на государственных служащих и фрилансеров, и призывает клиентов соблюдать меры предосторожности в отношении своего поведения по отношению к работающим людям. Компании обязаны обеспечивать безопасность сотрудников, подвергшихся касухара, а также принимать меры по пресечению подобных действий со стороны клиентов.







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