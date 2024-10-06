Пакистанец поддерживает детей-переводчиков в Японии: «Обращайтесь за помощью в трудные моменты»

Новости

Маэбаси, префектура Гумма, 5 октября (Jiji Press) — В Японии есть дети, которые становятся переводчиками для своих семей, если родители не говорят по-японски. Их называют «языковыми молодыми опекунами», и на них ложится огромная нагрузка, включая перевод документов и написание от имени родителей. Ази́з Ахмед (25 лет), сам столкнувшийся с этой проблемой и родом из Пакистана, в прошлом году создал некоммерческую организацию в городе Маэбаси, чтобы привлечь внимание к этому вопросу. Он призывает: «Если вам нужна поддержка, обратитесь за помощью к окружающим».

Ази́з приехал в Японию в августе 2008 года вместе с матерью, чтобы жить с отцом, который работал на заводе в префектуре Гумма. Ему было 9 лет, и он не знал японского языка, но уже через полтора года после поступления в третий класс начальной школы стал владеть разговорным японским и начал переводить для родителей.

В школьные годы он переводил не только в повседневных ситуациях, но и помогал обрабатывать налоговые документы, которые приходили по почте, а также сопровождал отца при заключении договора на мобильный телефон. Ази́з также звонил в государственные учреждения, чтобы уточнить информацию о способах оплаты налогов, и считал, что перевод — его обязанность, без которой он не чувствовал своей значимости в семье.

Когда он стал подростком, нагрузка ещё больше увеличилась. Теперь он переводил не только для родителей, но и для друзей матери. Кроме того, он сопровождал своих младших брата и сестру, родившихся в Японии, на школьные собрания и к врачам. О тех временах Ази́з вспоминает: «Я любил болеть, потому что тогда никто не просил меня ни о чём, и я мог отдохнуть».

«Мне казалось, что никто не понимает, как я себя чувствую, и мне не с кем было поделиться своей болью», — говорит Ази́з. Опираясь на этот тяжёлый опыт, он в августе прошлого года основал некоммерческую организацию «Сосуществование», чтобы привлечь внимание к проблеме. Организация проводит мероприятия, направленные на повышение осведомлённости о проблеме, а также предоставляет необходимую информацию семьям, чьи дети посещают японские школы, если родители не говорят на японском языке.

Ази́з подчёркивает: «“Языковые молодые опекуны” — это реальность, хотя о них и мало кто знает. Тем не менее, есть много людей, которые могут помочь, и тех, кто ищет помощи». Он призывает детей, оказавшихся в такой ситуации, не стесняться и обращаться к тем, кто может помочь, если такая возможность появляется.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]