Партия Комэйто обещает отменить спорные расходы депутатов на политическую деятельность

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Токио, 7 октября (Jiji Press) -- Партия Комэйто, младший партнер правящей Либерально-демократической партии Японии по коалиции, представила свою программу к всеобщим выборам 27 октября. Ключевым пунктом стало обещание отменить так называемые «расходы на политическую деятельность» депутатов.

Окамото Мицунари, председатель Совета по политическим исследованиям партии, заявил на пресс-конференции: «Главный вопрос на выборах в нижнюю палату - какая партия сможет возглавить реализацию чистой политики».

Предвыборные обещания партии подчеркивают необходимость политической реформы на фоне скандала с теневыми фондами фракций ЛДП. Комэйто обязуется создать независимый орган третьей стороны для контроля за политическими фондами.

Партия также призывает к раскрытию информации об использовании бывших коммуникационных расходов и возврату неиспользованных средств в государственную казну, указывая, что «будет стремиться к внесению поправок не позднее следующей очередной сессии парламента в следующем году».

В области внешней политики и безопасности Комэйто предлагает создать в Азии систему «многостороннего диалога по безопасности» для предотвращения конфликтов. Как «партия мира», она демонстрирует позицию, отличную от «азиатского НАТО», предложенного премьер-министром Исиба Сигэру. Окамото отметил: «Мы разделяем цель, но НАТО как средство конституционно невозможно для Японии».

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