Японская компания «Кавасаки» поставила 5000-й вагон в США: успех в нью-йоркском метро

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Нью-Йорк, 9 октября (Jiji Press) -- Компания «Кавасаки Вехикл», дочернее предприятие Kawasaki Heavy Industries, провела 9 октября церемонию в пригороде Нью-Йорка в честь достижения рубежа в 5000 вагонов, поставленных в США. Около 2200 вагонов было поставлено через американское дочернее предприятие в Транспортное управление города, которое управляет метро Нью-Йорка. Компания гордится тем, что имеет наибольшую долю рынка среди производителей вагонов и укрепляет свое присутствие в регионе.

В церемонии приняли участие около 200 человек, включая сотрудников завода и местных чиновников. Мурао Хироси, президент «Кавасаки Вехикл», вспомнил о трудностях, связанных с пандемией COVID-19, и заявил: «Мы хотим продолжать строить отношения (с местным сообществом) на протяжении многих десятилетий». Мории Микио, генеральный консул в Нью-Йорке, подчеркнул: «(Вагоны производства Кавасаки) также эксплуатируются в столице Вашингтоне и других городах, способствуя повышению качества жизни граждан».













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