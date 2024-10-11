«Власти Китая запугивают китайцев в Японии» - правозащитная организация о «затыкании ртов» критикам режима

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Токио, 10 октября (Jiji Press) -- Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) 10 октября сообщила, что китайские власти преследуют и запугивают китайцев, проживающих в Японии, которые критически относятся к правительству Китая. Согласно организации, 25 человек, проживающих в Японии, дали показания о давлении со стороны властей в ходе опроса, проведенного с июня по август этого года.

По данным HRW, выходец из Синьцзян-Уйгурского автономного района, поддерживающий японскую организацию, занимающуюся проблемами прав человека в этом регионе, разговаривал по телефону с родственниками, живущими в Китае, когда внезапно трубку взял местный полицейский и сказал: «Нам всё равно, что случится с твоей семьей». Кроме того, человек, планировавший акцию протеста против политики Китая «нулевой терпимости» к COVID-19, подвергся давлению со стороны посольства Китая в Японии через языковую школу, где он тогда учился, с требованием прекратить свою деятельность.

HRW отмечает, что китайские власти «без колебаний пытаются заставить замолчать» своих граждан, критикующих режим. Организация призывает правительство Японии «четко заявить, что оно не будет терпеть нарушения прав человека, выходящие за пределы государственных границ».







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