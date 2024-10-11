Правительство выделяет 50,9 миллиарда йен на поддержку пострадавших районов Ното, включая отправку передвижных кухонь

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Токио, 11 октября (Jiji Press) -- Правительство 11 октября приняло решение о дополнительном выделении 50 931 540 000 йен из резервного фонда на 2024 финансовый год для поддержки районов, пострадавших от землетрясения на полуострове Ното в январе и рекордных дождей в сентябре. Премьер-министр Исиба Сигэру выдвинул «возрождение регионов» и «создание страны, устойчивой к стихийным бедствиям» в качестве ключевых политических целей, и в решении также отражены результаты его инспекции полуострова Ното 5 октября.

Это седьмое решение о выделении средств из резервного фонда в ответ на землетрясение в Ното, и общая сумма достигла 715 миллиардов йен.

В этот раз, основываясь на предложениях премьер-министра во время выборов председателя Либерально-демократической партии, около 2,6 миллиарда йен будет выделено на улучшение условий в эвакуационных центрах, включая расходы на отправку передвижных кухонь для обеспечения пострадавших горячим питанием. Около 32,8 миллиарда йен будет направлено на восстановление общественной инфраструктуры, такой как реки и национальные автомагистрали, и около 15,5 миллиарда йен - на обработку мусора от стихийных бедствий для ускорения работ по сносу поврежденных домов и зданий.







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