Японский футбольный клуб подает жалобы на клеветнические комментарии в соцсетях
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Токио, 15 октября (Jiji Press) -- Японский профессиональный футбольный клуб «Матида Зельвия» заявил, что подал уголовные жалобы на людей, разместивших в социальных сетях оскорбительные комментарии в адрес игроков и тренера команды.
Жалобы были приняты прокуратурой токийского округа, сообщил клуб, выступающий в высшем дивизионе J1 Японской профессиональной футбольной лиги (J.League).
На пресс-конференции адвокат клуба рассказал, что среди оскорбительных комментариев были такие, которые называли игроков и тренера «большим куском мусора» или «якудза» (членами преступных группировок).
По словам адвоката, количество новых комментариев, которые можно расценить как клеветнические в отношении игроков и тренера, иногда превышает 1000 в день.
6 октября «Матида Зельвия», базирующаяся в токийском городе Матида, создала контактный пункт для сбора информации об онлайн-комментариях, порочащих игроков и тренера клуба.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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