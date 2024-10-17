Экономические обещания партий Японии: обилие мер поддержки домохозяйств, но отсутствие дебатов об источниках финансирования и неясные стратегии роста

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Токио, 16 октября (Jiji Press) -- В преддверии всеобщих выборов 27 октября японские политические партии пытаются привлечь избирателей, обещая меры по снижению финансовой нагрузки на домохозяйства, не уточняя при этом источники доходов для реализации этих мер.

Критики отмечают, что как правящие, так и оппозиционные партии не смогли представить новаторские стратегии роста.

Экономический пакет, обещанный правящей Либерально-демократической партией (ЛДП), включает денежные пособия и меры по снижению счетов за коммунальные услуги для домохозяйств с низким доходом.

Премьер-министр Исиба Сигэру, также возглавляющий ЛДП, в своей первой предвыборной речи во вторник заявил о намерении составить чрезвычайный бюджет, который превзойдет дополнительный бюджет в 13 триллионов иен на 2023 финансовый год, для финансирования предполагаемого набора мер по борьбе с инфляцией.

По мнению экспертов, экономические обещания ЛДП отражают традицию партии стремиться к крупномасштабному бюджету. Они добавляют, что мер, уникальных для Исибы, немного, например, удвоение субсидий на возрождение регионов.

Оппозиционные партии в основном сосредоточились на снижении потребительского налога, но источники финансирования этих мер остаются неясными. Большинство партий согласны с необходимостью повышения минимальной заработной платы.

Конституционно-демократическая партия предложила изменить целевой показатель инфляции Банка Японии с «2%» на «выше 0%», что вызвало споры из-за опасений возврата к дефляции.

Исикава Томохиса, глава исследовательского отдела Японского исследовательского института, подчеркнул необходимость экономической политики, которая позволит Японии полностью выйти из дефляции и одновременно продвигать фискальную консолидацию.







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