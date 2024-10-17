Выборы в Палату представителей Японии 2024: Партии призывают к пересмотру нагрузки на работающее поколение

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Токио, 17 октября (Jiji Press) -- В преддверии выборов в Палату представителей японские политические партии выдвигают предложения по реформированию системы социального обеспечения. Главная цель — снизить бремя для работающего поколения, особенно в сферах медицинского обслуживания пожилых людей и государственных пенсий.

Система социального обеспечения Японии, включающая пенсии, медицинское обслуживание и уход за престарелыми, сталкивается с серьезными вызовами. Из-за старения населения и низкой рождаемости число плательщиков в систему уменьшается, в то время как расходы продолжают расти. Вопрос о том, кто и как будет нести эти растущие расходы, становится все более актуальным.

◇ Медицинское обслуживание: к принципу «30% оплаты»

Бывший премьер-министр Кисида Фумио инициировал создание системы социального обеспечения «для всех возрастов», где граждане несут расходы соответственно своим возможностям, независимо от возраста. План реформ, разработанный в конце прошлого года, предусматривает повышение медицинских взносов для пожилых людей с высокими доходами.

Либерально-демократическая партия (ЛДП) продолжает эту линию, предлагая расширить группу людей старше 75 лет, которые должны оплачивать 30% своих медицинских расходов.

Партия «Ниппон Исин но Кай» идет дальше, предлагая установить 30% оплату в качестве общего правила для всех пожилых людей. Партия демократов для народа выступает за учет не только пенсионного, но и финансового дохода при определении доли оплаты для лиц старше 75 лет.

Конституционно-демократическая партия предлагает систему, при которой люди с высокими доходами будут платить больше страховых взносов.

◇ Пенсионная система: борьба с неравенством

В отношении пенсионной системы партии в целом согласны с необходимостью расширения охвата корпоративных пенсий. ЛДП предлагает увеличить базовую пенсию, чтобы компенсировать ожидаемое снижение пенсионных выплат для нынешнего работающего поколения.

Партия Комэйто, коалиционный партнер ЛДП, выдвигает дополнительное предложение: сделать расходы, связанные с рождением детей, фактически бесплатными как меру поддержки работающего поколения.

Профессор Комамура Кохэй из Университета Кэйо подчеркивает необходимость долгосрочного подхода к решению проблемы. Он призывает к обсуждению справедливого распределения бремени между работающим поколением и пожилыми людьми, не ограничиваясь краткосрочными политическими интересами.

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