Налоговая служба Токио выставит на аукцион Ferrari по начальной цене 71,3 млн йен
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Токио, 16 октября (Jiji Press). Токийское региональное налоговое бюро выставило автомобиль Ferrari на открытый онлайн-аукцион, который состоится в следующем месяце. Начальная цена предложения составляет 71,3 миллиона йен.
Ferrari F12tdf будет иметь самую высокую минимальную цену среди всех лотов, за исключением недвижимости. На онлайн-аукционе японские налоговые органы выставляют активы, конфискованные в основном у лиц, не уплативших налоги.
Желающим принять участие в аукционе необходимо пройти предварительную регистрацию до 17:00 30 октября. Торги пройдут с 13:00 11 ноября до 13:00 13 ноября.
Помимо роскошного итальянского автомобиля, на предстоящем аукционе будут выставлены часы, несколько объектов недвижимости и другие предметы.
На аналогичном открытом аукционе, состоявшемся в сентябре, Ferrari 488 Pista Spider ушла с молотка за 94 301 000 йен, что является рекордной ценой для предмета, не являющегося недвижимостью.
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