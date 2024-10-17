Накагава Риэко, японская писательница детской литературы, умерла в возрасте 89 лет

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Токио, 17 октября (Jiji Press) -- Накагава Риэко, известная японская писательница детских книг, скончалась от старости в токийской больнице в понедельник, 14 числа. Ей было 89 лет.

Уроженка Саппоро, Хоккайдо, на севере Японии, Накагава начала свою карьеру как писательница детской литературы, работая в детском саду после окончания Токийского столичного высшего училища воспитателей.

В 1962 году она дебютировала с детской сказкой «Ияияэн», история о мальчике из детского сада, которая принесла ей награду министра здравоохранения, труда и благосостояния и премию Санкэй за детскую литературу.

Наибольшую известность Накагава получила благодаря серии иллюстрированных книг «Гури и Гура», рассказывающей о близнецах полевых мышах, которые любят готовить и есть. Эта серия стала огромным хитом, продав более 20 миллионов экземпляров только в Японии.

Помимо «Гури и Гура», Накагава создала и другие популярные детские книги, такие как «Семена небесного цвета» и «Розовый жираф». В 1971 году в японские учебники была включена её работа «Кудзирагумо», написанная на основе её опыта во время Второй мировой войны.

Накагава также проявила себя как талантливый автор песен, написав слова к заглавной песне «Прогулка» для анимационного фильма режиссера Миядзаки Хаяо «Мой сосед Тоторо».

В 2013 году Накагава вместе со своей покойной младшей сестрой Ямаваки Юрико, которая иллюстрировала многие её работы, была удостоена престижной премии Кикути Кан.

Похороны пройдут в кругу близких родственников. Главным скорбящим будет её старший сын Какута.

























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