Скончался японский актер Нисида Тосиюки в возрасте 76 лет

Новости

Токио, 17 октября (Jiji Press) -- Стало известно, что актер Нисида Тосиюки, известный своей разносторонней игрой в комедийных и драматических ролях в кино, на телевидении и на сцене, скончался в своем доме в Токио. Ему было 76 лет.

Уроженец префектуры Фукусима, Нисида дебютировал на сцене в 1970 году в составе театральной труппы «Сэйнэндза» после ухода из университета Мэйдзи. Позже он начал появляться в телевизионных драмах и фильмах.

Нисида завоевал популярность благодаря юмористическим ролям, таким как Чо Хаккай в телесериале «Саюки» и главный герой в сериале «Икэнака Гэнта 80 кило».

В серии фильмов «Цурибака Нисси» («Дневник дурака-рыболова»), которая началась в 1988 году, Нисида сыграл роль «Хама-тяна», жизнерадостного офисного работника, любящего рыбалку. Эта роль принесла ему всенародную любовь, а сериал продолжался 22 года.

Среди других его работ - фильмы «История Уэмуры Наоми» и «Дуньхуан», а также исторические драмы NHK «Восьмой сёгун Ёсимунэ» и «Аой: Три поколения клана Токугава».

Как певец Нисида добился успеха с песней «Мосимо пиано га хикэтанара» («Если бы я мог играть на пианино») и участвовал в новогоднем музыкальном шоу NHK «Кохаку ута гассэн».

В 2008 году он был награжден Медалью с пурпурной лентой, а в 2018 году - Орденом Восходящего солнца малой ленты.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]