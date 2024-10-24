Кто бы ни стал президентом США: японский автопром в выигрыше? = Аналитики о будущем электромобилей в США

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НЬЮ-ЙОРК, 21 октября (Jiji Press) -- Согласно анализу американской исследовательской компании, японские автопроизводители могут получить преимущества от предстоящих президентских выборов в США, независимо от того, кто победит.

Исследовательская компания S&P Global Mobility прогнозирует, что доля электромобилей на американском рынке к 2030 году достигнет 40% при текущей политике администрации Байдена. Однако этот показатель может существенно измениться в зависимости от результатов выборов.

В случае победы Дональда Трампа, который выступает против государственной поддержки электромобилей, доля электрокаров может снизиться до 29% при разделенном Конгрессе, или до 21%, если республиканцы получат контроль над обеими палатами.

При победе Камалы Харрис ситуация может сложиться по-разному. Если демократы получат большинство в обеих палатах Конгресса, показатель останется на уровне 40%, однако аналитики считают такой сценарий маловероятным. Более вероятно, что при разделенном Конгрессе доля электромобилей составит около 35%.

По словам исполнительного директора компании Уолла Майка, «такие японские производители как «Тойота» и «Хонда» могут получить преимущества независимо от того, кто победит – Трамп или Харрис». Он отметил, что в случае победы Трампа «преимущества гибридных автомобилей станут еще более очевидными».

Представители японских автопроизводителей подчеркивают, что «независимо от результатов выборов, общее направление на электрификацию рынка в средне- и долгосрочной перспективе не изменится». Однако они выражают обеспокоенность заявлениями Трампа о возможном повышении пошлин на импорт из Китая и Мексики.

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