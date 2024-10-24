«Itochu Corporation» приобрела лицензию на производство товаров с персонажем «Опанчу Усаги» в странах Азии

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Токио, 21 октября (Jiji Press) -- Один из крупнейших японских торговых домов «Itochu Corporation» сообщилё о получении эксклюзивной лицензии на производство и реализацию продукции с изображением популярного персонажа «Опанчу Усаги» на территории азиатских стран, исключая Японию и Южную Корею.

В компании рассчитывают, что благодаря развитой сети международных представительств общий объём товарооборота достигнет 50 миллиардов йен к 2026 году.

«Опанчу Усаги» – персонаж, созданный автором, известным под псевдонимом Кавайсони!, быстро набрал популярность в социальных сетях. Милый кролик особенно полюбился молодой женской аудитории как в Японии, так и за её пределами. Поклонников привлекает образ трудолюбивого персонажа, который, несмотря на все старания, постоянно сталкивается с жизненными трудностями.

Учитывая, что персонажи из социальных сетей нередко переживают кратковременный пик популярности сразу после появления, «Itochu Corporation» намерена обеспечить длительный успех «Опанчу Усаги» с помощью грамотной маркетинговой стратегии и широкого ассортимента товаров с его изображением.

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