ИНТЕРВЬЮ: Представитель МВФ предупреждает Японию об ухудшении долговой ситуации при возможных будущих потрясениях

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Адриана Райнеке

Вашингтон, 23 октября (Jiji Press). Если Япония столкнётся с серьёзным экономическим шоком в будущем, темпы ухудшения уровня её задолженности могут превзойти те, которые наблюдались во время пандемии COVID-19, предупредил высокопоставленный представитель МВФ Витор Гаспар в недавнем интервью Jiji Press.

Гаспар, возглавляющий Департамент по бюджетным вопросам Международного валютного фонда, продолжил подчеркивать настоятельную необходимость бюджетной консолидации в свете долгового риска.

МВФ прогнозирует, что в этом году долг Японии превысит 250 процентов её валового внутреннего продукта, а затем постепенно снизится до 245 процентов к концу десятилетия.

Гаспар отметил, что соотношение долга к ВВП Японии выросло на 22 процентных пункта во время пандемии. «Если в Японии будет очень неблагоприятный сценарий, скачок государственного долга будет больше, чем в год пандемии», – сказал он.

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