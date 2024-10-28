G7 запускает финансирование Украины до конца года: пакет помощи превысит 7 триллионов йен, доля Японии ожидается в размере 500 миллиардов йен

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Вашингтон, 25 октября (Jiji Press) -- На состоявшейся встрече министров финансов и глав центральных банков «Большой семёрки» (G7) достигнуто соглашение о создании механизма финансовой поддержки Украины в размере 50 миллиардов долларов (примерно 7,6 триллиона йен). Финансирование будет обеспечено за счёт использования замороженных российских активов.

Главы государств G7 приняли совместное заявление, в котором подчеркнули «нерушимое единство в поддержке Украины». Председательствующая в G7 Италия в ближайшее время представит подробную информацию о распределении взносов между странами-участницами. Ожидается, что вклад Японии составит порядка 500 миллиардов йен.

На встрече присутствовали глава Минфина Японии Като Кацунобу и руководитель Банка Японии Уэда Кадзуо. По завершении переговоров Като подчеркнул важность принятого решения: «Это наглядно демонстрирует единую позицию G7 в отношении решительной поддержки Украины».

Из общего пакета в 50 миллиардов долларов Соединённые Штаты уже заявили о готовности выделить 20 миллиардов. Великобритания подтвердила взнос в размере 2,26 миллиарда фунтов стерлингов, Канада — 5 миллиардов канадских долларов. Европарламент одобрил выделение средств со стороны Евросоюза в объёме до 35 миллиардов евро.

Япония планирует осуществить свой вклад посредством йеновых займов через Японское агентство международного сотрудничества (JICA). Распределение средств будет проходить через специальный фонд Всемирного банка, при этом предусмотрены гарантии исключения их военного использования.

Источником погашения займов станут проценты, начисляемые на замороженные активы Банка России. Программа кредитования рассчитана на трёхлетний период с началом реализации в декабре текущего года.

В ходе встречи также рассматривались вопросы воздействия искусственного интеллекта на экономику и международное налогообложение крупных технологических компаний. В итоговом коммюнике участники выразили озабоченность возросшими рисками на фоне обострения ближневосточного конфликта за последние месяцы.

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