В Японии правящая партия потеряла парламентское большинство: премьер Исиба Сигэру намерен остаться у власти

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ТОКИО, 28 октября (Jiji Press) -- Правящая коалиция Японии потерпела сокрушительное поражение на всеобщих выборах, что вызвало потрясение в политических кругах страны.

Премьер-министр Исиба Сигэру заявил о намерении сохранить свой пост, несмотря на то что правящий блок Либерально-демократической партии (ЛДП) и партии Комэйто утратил парламентское большинство впервые с момента возвращения к власти в 2012 году.

«Ключевой причиной поражения стало отсутствие понимания со стороны общественности в вопросе политического финансирования», – заявил Исиба в телеэфире вечером 27 октября.

В этот же день премьер-министр отменил запланированное посещение универмага и курсировал между своим парламентским кабинетом и резиденцией, собирая информацию по телефону. Около 19:00 он появился в штаб-квартире партии с нескрываемо мрачным выражением лица.

Внутри ЛДП усиливаются призывы к ответственности партийного руководства. Бывший член кабинета министров указал не только на «расхождение между словами и действиями» премьер-министра, но и на то, что выплата 20 млн йен кандидатам, лишённым партийной поддержки из-за скандала с теневыми фондами, нанесла сокрушительный удар на финальном этапе кампании.

Генеральный секретарь партии Морияма Хироси, выступая перед журналистами в партийной штаб-квартире, выразил намерение продолжить работу: «Я приложу все усилия для формирования дополнительного и следующего годового бюджетов».

Учитывая, что премьер-министр ранее обозначил парламентское большинство как определяющий критерий победы на выборах, в партии активизировались голоса, ставящие под сомнение его политическое будущее. Центральным вопросом становится вероятность «отставки Исибы». Однако временной ресурс для политического маневрирования ограничен: согласно конституции, внеочередная сессия парламента для избрания премьер-министра должна быть созвана в течение 30 дней.

Касательно стратегии действий в условиях утраты парламентского большинства премьер-министр отметил: «Существуют различные варианты – от формирования коалиции до внепарламентской поддержки». Это свидетельствует о возможности обращения за поддержкой к отдельным оппозиционным партиям. Источник в ЛДП подчеркнул: «При условии сохранения власти путём привлечения независимых депутатов к коалиции ЛДП и Комэйто, премьер-министр сможет продолжить исполнение своих обязанностей».

Относительно возможности дополнительного утверждения избранных неофициальных кандидатов премьер-министр ограничился замечанием о «необходимости оценить уровень общественного понимания данного шага».

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