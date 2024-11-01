Исследование: детские травмы увеличивают вероятность жестокого обращения с пожилыми людьми

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Токио, 1 ноября (Jiji Press) -- Группа исследователей из Токийского университета установила прямую связь между неблагоприятным опытом в детстве и склонностью к жестокому обращению с пожилыми людьми старше 65 лет.

Научный коллектив под руководством Кога Тиэ, приглашённого доцента Центра передовых исследований и технологий Токийского университета, изучил результаты масштабного онлайн-опроса, проведённого осенью 2022 года. В исследовании приняли участие порядка 13 300 респондентов в возрасте от 20 до 64 лет, пережившие психологические травмы в детстве до достижения 18 лет.

Анализ данных показал, что 8,5% опрошенных признались в проявлении агрессии по отношению к пожилым людям, включая собственных родственников. Статистика демонстрирует тревожную тенденцию: у людей с одним травмирующим опытом в детстве (развод родителей, насилие) вероятность жестокого обращения с пожилыми в 3,22 раза выше, чем у тех, кто рос в благополучной обстановке. При наличии двух и более травмирующих факторов этот показатель возрастает до 7,65 раз.

Специалисты связывают такое поведение с целым комплексом психологических проблем, включая депрессию, нарушения адаптации и расстройства пищевого поведения. По словам Кога: «Насилие имеет свойство передаваться между поколениями, затрагивая самых уязвимых членов общества. Наша задача — выявить социальные факторы, провоцирующие агрессию, и создать эффективную систему поддержки для предотвращения подобных случаев.







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