Yamaha делает ставку на поколение Z на индийском рынке мотоциклов

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Ченнаи, Индия, 11 ноября (Jiji Press) -- Японский производитель Yamaha Motor Co. наращивает продажи спортивных мотоциклов в Индии, крупнейшем мировом рынке двухколесного транспорта, ориентируясь на поколение Z – молодых людей, рожденных после середины 1990-х годов.

На индийском рынке, где проживает более 1,4 миллиарда человек, традиционно доминируют местные производители, предлагающие недорогие модели. Однако Yamaha избрала особую стратегию, делая ставку на спортивные мотоциклы с современным дизайном, чтобы привлечь молодежную аудиторию.

Компания предлагает поколению Z мотоциклы с двигателями от 150 куб. см, отличающиеся спортивным дизайном и яркими цветными дисками. Стоимость этих моделей начинается от 100 000 рупий (примерно 180 000 йен), что превышает цены на популярные в стране мотоциклы, которые продаются в диапазоне 60 000–90 000 рупий (100 000–160 000 йен).

Председатель Yamaha Motor India Group Тибана Эйсин в октябрьском интервью отметил: «Мы создаем мотоциклы, о которых мечтают молодые люди 18–25 лет». По его словам, спортивные мотоциклы Yamaha, пользовавшиеся огромной популярностью в 80-90-х годах, сохранили свой престижный имидж до настоящего времени. Это подтверждает и 22-летний владелец спортивного мотоцикла Yamaha Сканда Джей: «Владеть мотоциклом Yamaha было моей мечтой. Его качество полностью оправдывает цену».

Несмотря на то, что доля компании на индийском рынке составляет около 4%, после смены стратегии средняя стоимость продаж значительно выросла, а операционная прибыль в 2023 году увеличилась более чем в 20 раз по сравнению с 2017 годом. Yamaha планирует расширить свою розничную сеть с нынешних 400 до 900 магазинов к 2027 году, оформив их в корпоративном синем цвете гоночной команды компании.

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