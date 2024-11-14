Япония переходит на биотопливо: все новые автомобили будут экологичными к 2030-м годам

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Токио, 11 ноября (Jiji Press) -- Министерство экономики, торговли и промышленности Японии объявило о масштабной инициативе по переходу всех новых легковых автомобилей на биотопливо в начале 2030-х годов, стремясь значительно сократить углеродный след транспортного сектора.

Эта амбициозная программа, представленная на заседании подкомитета Консультативного комитета по природным ресурсам и энергетике, предусматривает поэтапный переход к использованию биотоплива. Согласно плану, к 2030 финансовому году оптовые поставщики нефтепродуктов должны начать поставки бензина с 10-процентным содержанием биоэтанола, а к 2040 финансовому году увеличить эту долю до 20%.

Для реализации программы министерство разработает детальный план действий к лету следующего года. В него войдут меры поддержки автозаправочных станций для модернизации оборудования, необходимого для хранения и распределения нового вида топлива. Рассматривается возможность законодательного закрепления этих требований.

Выбор биоэтанола как альтернативного топлива обусловлен его экологичностью: сырьё для его производства – кукуруза и сахарный тростник – в процессе роста поглощает столько же CO2, сколько выделяется при сгорании топлива. Это особенно важно для Японии, где транспортный сектор ответственен за 18,5% всех выбросов CO2, причём 85,8% из них приходится на автомобильный транспорт.

Данная инициатива является частью комплексной стратегии Японии по декарбонизации транспортного сектора и достижению углеродной нейтральности. Переход на биотопливо рассматривается как одно из ключевых решений для снижения углеродного следа автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

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