В Universal Studios Japan появится новая зона по мотивам Donkey Kong

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Осака, 12 ноября (Jiji Press) -- Universal Studios Japan объявил о значительном расширении своего тематического парка – 11 декабря здесь откроется новая зона «Donkey Kong Country», созданная по мотивам легендарной видеоигры от Nintendo.

Новое пространство парка предложит посетителям уникальное погружение в атмосферу тропических джунглей – родного дома знаменитой гориллы Донки Конга и его друзей. Главной достопримечательностью зоны станет инновационный аттракцион, имитирующий захватывающую поездку на вагонетке по шахтам из оригинальной игры.

На предварительном показе для прессы 12 ноября были продемонстрированы ключевые элементы новой зоны. Особое внимание привлек величественный «Золотой храм», служащий станцией для посадки и высадки пассажиров аттракциона. Интерьер здания украшен впечатляющими фресками с изображениями культовых предметов из игровой серии, что создает неповторимую атмосферу приключений.

«Наш аттракцион создан таким образом, чтобы доставить удовольствие всем гостям, независимо от того, знакомы они с игрой или нет», – подчеркнули создатели проекта, – «Мы стремимся привлечь посетителей всех возрастов».

Открытие «Donkey Kong Country» станет значительным расширением территории «Super Nintendo World», работающей с марта 2021 года – общая площадь игровой зоны увеличится в 1,7 раза. Хотя изначально открытие планировалось на весну 2024 года, руководство парка приняло решение отложить запуск, чтобы довести все элементы новой зоны до совершенства.

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