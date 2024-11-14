В Японии отменены дискриминационные ограничения для трансгендерного госслужащего

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Токио, 12 ноября (Jiji Press) -- Министерство экономики, торговли и промышленности Японии приняло важное решение в области защиты прав трансгендерных людей, полностью отменив ограничения на использование женских туалетов для сотрудницы-трансгендера в здании министерства.

До недавнего времени сотрудница, которая юридически зарегистрирована как мужчина, но идентифицирует себя как женщина из-за гендерной дисфории, могла пользоваться только определёнными женскими туалетами, находящимися не менее чем за два этажа от её рабочего места. Это создавало значительные неудобства в повседневной работе.

Ситуация изменилась после знакового решения Верховного суда Японии в июле 2023 года, который признал подобные ограничения незаконными. В ответ на это решение Управление кадров государственной службы в октябре 2024 года выпустило новое постановление, согласно которому сотрудникам должен быть предоставлен доступ ко всем туалетным комнатам в соответствии с их гендерной идентичностью.

В начале ноября министерство официально уведомило сотрудницу о полном снятии всех ограничений. Это решение знаменует важный шаг в направлении создания более инклюзивной рабочей среды в японских государственных учреждениях и признания прав трансгендерных людей.

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