Краудфандинг для хибакуся: рекордный сбор средств на поездку в Осло

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Токио, 16 ноября (Jiji Press) -- Японская конфедерация организаций пострадавших от атомных и водородных бомб (Нихон Хиданкё), недавно удостоенная Нобелевской премии мира, достигла впечатляющего результата в первый же день краудфандинговой кампании по сбору средств на поездку в Осло.

За первые сутки организации удалось собрать более 10 миллионов йен при поддержке примерно 1400 доноров. Эта сумма была достигнута уже к 23 часам в день запуска кампании, что свидетельствует о широкой общественной поддержке инициативы.

В состав делегации войдут 37 человек, включая хибакуся и шестерых членов семей, которые будут оказывать необходимую помощь пожилым участникам поездки. Визит запланирован на период с 8 по 13 декабря. По расчётам организаторов, общие расходы составят около 15 миллионов йен, поэтому сбор средств продолжится до 15 декабря.

На платформе краудфандинга появились многочисленные сообщения поддержки. «Возможно, это последний шанс для мирового сообщества услышать подлинные голоса людей, переживших атомные бомбардировки», – написал один из жертвователей. Среди доноров оказались люди разных возрастов, включая школьников, которые жертвовали свои карманные деньги.

Нихон Хиданкё объединяет группы пострадавших от атомных бомбардировок со всей Японии. Однако организация сталкивается с серьёзными вызовами: из-за преклонного возраста участников и финансовых трудностей представительства в 11 префектурах уже прекратили свою деятельность. Руководители организации, которые ведут переговоры с правительством и выступают с показаниями в ООН, работают преимущественно на добровольных началах.

Если сумма собранных средств превысит необходимую для поездки, излишки будут направлены на поддержку дальнейшей деятельности организации.

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