США развернёт космические силы в Японии

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Токио, 17 ноября (Jiji Press) -- Соединённые Штаты намерены развернуть подразделение космических сил на территории Японии в декабре текущего года, как сообщило в воскресенье Министерство обороны Японии.

В ходе переговоров в австралийском Дарвине министр обороны Японии Накатани Гэн и глава Пентагона Ллойд Остин окончательно согласовали данную инициативу. Новое подразделение численностью около 10 военнослужащих будет дислоцировано на американской авиабазе Йокота в Токио.

Основной задачей подразделения станет координация действий с японскими Силами самообороны, в частности с Группой космических операций ВВС Японии. При этом подразделение не будет оснащено собственными радарами и антеннами. Его создание направлено на усиление японо-американского взаимодействия в области контроля космического пространства (Space Domain Awareness, SDA).

Решение о создании подразделения принято на фоне растущей военной активности Китая и России в космической сфере. В ходе встречи министры также договорились о сотрудничестве в создании группировки спутников на низкой околоземной орбите, что является ответом на развитие гиперзвукового оружия.

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