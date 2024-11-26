Прорыв в лечении рака: японские учёные разработали новый метод иммунотерапии

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Токио, 22 ноября (Jiji Press) -- Японские исследователи совершили значительный прорыв в области иммунотерапии рака. Научная группа под руководством иммунолога Ямамото Масахиро разработала инновационный метод борьбы с раковыми клетками.

Коллектив учёных из Научно-исследовательского института микробных заболеваний Осакского университета провёл серию успешных экспериментов на мышах. Исследователи выявили, что в раковых тканях происходит накопление особых регуляторных Т-клеток (Treg) типа «Th1-Treg», количество которых возрастает под воздействием вещества «PF4». Введение специальных нейтрализующих антител, блокирующих действие PF4, приводило к снижению концентрации Th1-Treg, что в свою очередь восстанавливало активность иммунной системы и способствовало подавлению роста опухоли.

Клинические наблюдения подтверждают, что у онкологических пациентов повышенный уровень PF4 коррелирует с более низкими показателями выживаемости. «Нам удалось обнаружить нейтрализующие антитела к человеческому PF4, и сейчас мы стремимся начать клинические испытания в сотрудничестве с фармацевтическими компаниями», — сообщил профессор Ямамото. Он также отметил важное преимущество метода: если полное устранение всех Treg может спровоцировать аутоиммунные заболевания, то избирательное воздействие только на Th1-Treg является безопасным для организма.

Результаты этого многообещающего исследования были представлены 22 ноября в престижном американском научном журнале «Science». По словам профессора Ямамото, данное открытие открывает путь к разработке принципиально новой стратегии иммунотерапии, исключающей риск развития аутоиммунных осложнений.







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