Жители японского города пройдут анализ крови после обнаружения ПФАС

Новости

Кибитю, преф. Окаяма, 25 ноября (Jiji Press) -- В западнояпонском городе Кибитю префектуры Окаяма стартовала программа анализов крови среди местных жителей. Поводом для обследования стало обнаружение в городской системе водоочистки ПФАС (пер- и полифторалкильные соединения) – опасных химических веществ, которые могут вызывать раковые заболевания.

Как сообщает Министерство окружающей среды Японии, это первый случай в стране, когда подобное масштабное обследование проводится полностью за счёт государственных средств. Программа продлится до 8 декабря текущего года и охватит порядка 800 жителей города.

Специалисты Университета Окаяма и других научных учреждений проведут комплексное исследование, включающее анализ концентрации ПФАС в крови, оценку уровня липидов, проверку функции печени, выявление анемии и измерение уровня гормонов щитовидной железы.

Ситуация обострилась после того, как в октябре прошлого года на городской станции водоочистки были зафиксированы показатели ПФАС, в 28 раз превышающие допустимые нормы. В сентябре текущего года экспертная комиссия представила отчёт, согласно которому вероятным источником загрязнения является отработанный активированный уголь, оставленный местной компанией на открытой складской площадке.

Городская администрация уже запланировала повторное обследование населения через пять лет для мониторинга долгосрочного воздействия загрязнения.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]