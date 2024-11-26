Перовскитные солнечные батареи: Япония делает ставку на инновационные технологии

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Токио, 26 ноября (Jiji Press) -- Министерство экономики, торговли и промышленности Японии разрабатывает амбициозный план по внедрению перовскитных солнечных батарей нового поколения. К 2040 году их мощность должна достичь 20 гигаватт, что соответствует производительности 20 атомных реакторов.

Особенность этих инновационных элементов заключается в их тонкой и гибкой конструкции, позволяющей значительно расширить возможности их применения. Представление стратегии по развитию этой передовой технологии запланировано на заседании государственно-частного совета 26 ноября.

Поскольку себестоимость перовскитных элементов пока превышает стоимость традиционных солнечных панелей, правительство планирует запустить программу субсидирования с начала 2025 финансового года для поддержки их внедрения.

На данный момент доля возобновляемых источников энергии, включая гидроэлектростанции, составляет 22,9% от общего энергобаланса страны. Согласно текущему энергетическому плану, этот показатель должен вырасти до 36-38% к 2030 финансовому году. В новой редакции энергетической стратегии, которая определит структуру энергетического сектора на период до 2040 года, планируется дальнейшее увеличение доли возобновляемых источников энергии, во многом благодаря массовому внедрению перовскитных солнечных батарей.



経済産業省の石碑看板＝東京都千代田区

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