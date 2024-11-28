В Японии раскрыта крупная сеть вьетнамских магазинных воров

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Токио, 27 ноября (Jiji Press) -- Японские правоохранительные органы провели сегодня масштабную операцию по обыску четырех объектов, которые, как предполагается, использовались в качестве складов для хранения краденых товаров вьетнамской преступной группировкой.

Совместный следственный штаб полицейских управлений пяти префектур - Токио, Сайтама, Тиба, Канагава и Гифу - провел обыски жилых домов и заброшенных магазинов в связи с нарушением закона о противодействии организованной преступности.

Следствие установило, что похищенные товары систематически переправлялись во Вьетнам для дальнейшей реализации. Преступная группа начала свою деятельность в мае текущего года, преимущественно орудуя в столичном регионе Канто. По оценкам полиции, в состав группировки входило несколько десятков человек. К октябрю правоохранители задержали четверых непосредственных исполнителей краж.

Координаторы преступной схемы, действующие с территории Вьетнама, привлекали соотечественников, проживающих в Японии, размещая объявления о «работе водителем» в социальных сетях и популярном вьетнамском мессенджере «Zalo». Организаторы давали четкие указания о том, какие именно товары следует похищать из магазинов, после чего краденое распределялось по более чем 10 складам, разбросанным по всей стране.

В ближайшее время следственный штаб намерен объявить в международный розыск предполагаемых организаторов преступной схемы - мужчину и женщину.







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