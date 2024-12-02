В Японии не обнаружено превышения допустимого уровня ПФАС в водопроводной воде

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Токио, 29 ноября (Jiji Press) -- Согласно исследованию, опубликованному Министерством окружающей среды и Министерством инфраструктуры в пятницу, по состоянию на 30 сентября в питьевой воде по всей Японии не было обнаружено превышения уровня ПФАС - потенциально канцерогенных химических веществ.

В Японии установлен временный предельно допустимый уровень ПФАС (пер- и полифторалкильных соединений) в водопроводной воде - 50 нанограммов на литр.

Исследование охватило 3755 поставщиков питьевой воды по всей стране в период с мая по сентябрь, из которых 3595 организаций предоставили ответы. Среди них 2227 операторов проводили проверки качества воды с 2020 финансового года, когда был введен временный лимит.

Превышение допустимого уровня ПФАС было зафиксировано у 11 поставщиков в 2020 финансовом году, у пяти - в 2021 финансовом году, у четырех - в 2022 финансовом году и у трех - в 2023 финансовом году. В 2024 финансовом году ни у одного оператора не было выявлено превышения лимита.

Это первое общенациональное исследование содержания ПФАС в питьевой воде, проведенное министерствами. Водоснабжение в Японии в основном осуществляется префектуральными или муниципальными органами власти.

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