Санта-Клаус из Финляндии прибыл в Японию с посланием о любви и доброте
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НАРИТА (преф. Тиба), 29 ноября (Jiji Press) -- Накануне Рождества в международный аэропорт Нарита прибыл официальный Санта-Клаус из Финляндии, сертифицированный финским фондом.
Зимний гость пробудет в Японии до 5 декабря. В рамках своего визита он планирует посетить детей в детских учреждениях и принять участие в различных мероприятиях в Токио, Нагое и Осаке.
Санта-Клаус прилетел прямым рейсом из Финляндии. Выйдя из самолета в своем традиционном облачении – красном колпаке и белоснежной бороде – он спустился по трапу, приветливо махая рукой и обращаясь к встречающим со словами «С Рождеством!»
В своем послании японским детям Санта-Клаус призвал их «относиться к людям с добротой и любовью». После этого он пообщался с детьми в аэропорту, пожимая им руки и фотографируясь с ними.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]