Богатые японцы не задекларировали доход на сумму 65,5 млрд йен

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Токио, 29 ноября (Jiji Press) -- По данным отчета Национального налогового агентства Японии, состоятельные люди не задекларировали налогооблагаемый доход на общую сумму 65,5 млрд йен за год до июня, что на 33,2% меньше, чем в предыдущем году.

В течение года агентство провело 2407 проверок, направленных на состоятельных людей, включая тех, кто владеет значительными пакетами ценных бумаг и недвижимостью, что на 18,2% меньше прошлого года. Сумма доначисленных налогов составила 17 млрд йен, снизившись на 7,1%.

При этом общая сумма незадекларированных доходов среди всех проверяемых лиц, включая состоятельных, выросла на 10,2% до рекордных 996,4 млрд йен. Общая сумма доначисленных налогов увеличилась на 2,2% до 139,8 млрд йен, что также является рекордным показателем.

Агентство частично связывает этот рост с полномасштабным использованием технологий искусственного интеллекта для повышения эффективности проверок.

Бизнес-консультанты по управлению скрыли самую большую сумму налогооблагаемого дохода на один случай – в среднем 38,71 млн йен. За ними следуют работники развлекательной сферы (хостес и хосты) с 36,54 млн йен и создатели контента с 23,81 млн йен.

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