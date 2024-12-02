В Токийском императорском дворце открылась для публики улица Инуи в сезон осенней листвы
НовостиОбщество Императорский дом
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 30 ноября (Jiji Press) – 30 ноября для публики открылась улица Инуи в Императорском дворце Токио, где можно полюбоваться красочной осенней листвой.
Улица протяженностью около 750 метров будет открыта для посещения до 8 декабря. Посетители могут пройти от ворот Сакасита-мон до ворот Инуи-мон в период с 9:00 до 15:00.
Вдоль улицы Инуи высажено 70 кленовых деревьев разных видов, включая клен дланевидный (момидзи). Эта традиция публичного доступа началась весной 2014 года в честь 80-летия почетного императора Акихито.
Управление императорского двора просит посетителей воздержаться от посещения в случае плохого самочувствия в целях предотвращения распространения инфекций.
Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте Управления императорского двора или по телефону: 03 (3284) 6780.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]