В Токийском императорском дворце открылась для публики улица Инуи в сезон осенней листвы

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Токио, 30 ноября (Jiji Press) – 30 ноября для публики открылась улица Инуи в Императорском дворце Токио, где можно полюбоваться красочной осенней листвой.

Улица протяженностью около 750 метров будет открыта для посещения до 8 декабря. Посетители могут пройти от ворот Сакасита-мон до ворот Инуи-мон в период с 9:00 до 15:00.

Вдоль улицы Инуи высажено 70 кленовых деревьев разных видов, включая клен дланевидный (момидзи). Эта традиция публичного доступа началась весной 2014 года в честь 80-летия почетного императора Акихито.

Управление императорского двора просит посетителей воздержаться от посещения в случае плохого самочувствия в целях предотвращения распространения инфекций.

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте Управления императорского двора или по телефону: 03 (3284) 6780.

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