Япония передала Филиппинской полиции современный 3D-сканер для борьбы с преступностью

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Манила, 30 ноября (Jiji Press) -- Правительство Японии через Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) передало Национальной полиции Филиппин современный 3D-лазерный сканер.

Церемония передачи оборудования состоялась в городе Кесон, входящем в столичный регион Манилы. Представитель Министерства иностранных дел Японии отметил растущее число преступлений, направленных против японских граждан, в которых страны Юго-Восточной Азии, включая Филиппины, используются в качестве базы для преступной деятельности. Он выразил надежду, что новое оборудование поможет в борьбе с этими преступлениями.

Высокопоставленный представитель филиппинской полиции заявил, что новое оборудование значительно повысит следственные возможности правоохранительных органов.

Переданный сканер отличается компактными размерами – его высота составляет всего 15 сантиметров, а вес – 850 граммов. Устройство оснащено лазерным дальномером с охватом 360 градусов и панорамной камерой, что позволяет мгновенно преобразовывать пространственную информацию в трехмерное облако точек. С помощью этого оборудования полиция сможет создавать детальные трехмерные записи мест преступлений, включая расположение следов крови и других улик.

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