Японский астронавт станет командиром МКС
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Токио, 2 декабря (Jiji Press) -- Японский астронавт Ониси Такуя назначен командиром Международной космической станции (МКС) на период его предстоящей миссии в 2025 году. 48-летний космонавт станет третьим представителем Японии, возглавившим орбитальную станцию, после Вакаты Коити и Хосидэ Акихико. Назначение было объявлено в понедельник в ходе встречи с министром образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии и подчеркивает растущую роль страны в международном космическом сотрудничестве.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
МКС / Международная космическая станция Jiji Press космонавтика МКС