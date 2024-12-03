Японский астронавт станет командиром МКС

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Токио, 2 декабря (Jiji Press) -- Японский астронавт Ониси Такуя назначен командиром Международной космической станции (МКС) на период его предстоящей миссии в 2025 году. 48-летний космонавт станет третьим представителем Японии, возглавившим орбитальную станцию, после Вакаты Коити и Хосидэ Акихико. Назначение было объявлено в понедельник в ходе встречи с министром образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии и подчеркивает растущую роль страны в международном космическом сотрудничестве.

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