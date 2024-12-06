В Японии участились нарушения при езде на электросамокатах

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Токио, 3 декабря (Jiji Press) -- Несмотря на смягчение правил дорожного движения в отношении электросамокатов в июле прошлого года, количество нарушений при их использовании в Японии остается на высоком уровне, что вызывает серьезную обеспокоенность общественности.

Согласно статистике Национального полицейского агентства Японии, за период с июля 2023 года было зафиксировано свыше 25 тысяч нарушений, причем больше половины из них связаны с незаконной ездой по тротуарам. По действующим правилам, электросамокаты должны передвигаться по проезжей части и могут выезжать на тротуар только при скорости не более 6 километров в час.

В беседе с корреспондентом Jiji Press глава токийской компании по аренде электросамокатов «Luup» Окаи Дайки подчеркнул, что большинство нарушений совершается одними и теми же лицами. «Мы уверены, что сможем искоренить эту проблему, так как речь идет о небольшой группе злостных нарушителей», – отметил руководитель компании.

С конца июня компания «Luup» ужесточила контроль за нарушителями, действуя совместно с правоохранительными органами. За серьезные нарушения, такие как вождение в нетрезвом виде или оставление места ДТП, аккаунты пользователей блокируются незамедлительно. Для менее серьезных нарушений введена система штрафных баллов – при их накоплении доступ к сервису закрывается на неопределенный срок.

«Мы хотим добиться более ответственного отношения к использованию электросамокатов. Даже незначительные нарушения должны иметь последствия», – пояснил Окаи. Он также добавил, что компания готова отказаться от прибыли, получаемой от недобросовестных пользователей. «Главная проблема в том, что многие до сих пор не определились, что такое электросамокат – игрушка, велосипед или полноценное транспортное средство. Когда люди осознают, что это именно транспорт, они перестанут садиться за руль пьяными и гонять по тротуарам», – подчеркнул глава компании.

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