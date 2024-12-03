Наследный принц и принцесса Японии прибывают с официальным визитом в Турцию

Новости

Токио, 3 декабря (Jiji Press) -- Наследный принц Акисино с супругой принцессой Кико отправились 3 декабря с официальным визитом в Турцию по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Высокопоставленная чета вылетела правительственным авиабортом из токийского аэропорта Ханэда курсом на турецкую столицу Анкару. Визит продлится до 8 декабря.

В рамках официальной программы 4 декабря наследный принц Акисино, являющийся младшим братом императора Нарухито, встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Параллельно готовится встреча принцессы Кико с первой леди Турции.

5 декабря августейшая чета будет присутствовать на торжественном мероприятии в Стамбуле в честь векового юбилея дипломатических отношений между Японией и Турцией, где наследный принц выступит с приветственной речью.

Программа 6 декабря включает посещение Музея современного искусства Стамбула, где в настоящее время проходит выставка японского художника. 7 декабря запланирован визит на археологический объект Каман-Калехоюк в центральной части Турции, где ранее проводил раскопки ныне покойный принц Микаса.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]