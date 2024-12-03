Генассамблея ООН одобрила резолюцию о ядерном разоружении при поддержке 152 государств

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Нью-Йорк, 2 декабря (Jiji Press) -- На пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в понедельник большинством голосов была принята резолюция о ликвидации ядерного оружия, внесённая правительством Японии. За документ проголосовали 152 государства, в том числе США и Великобритания.

Подобная резолюция принимается уже 31-й год подряд. В текущем году в документе особо отмечено присуждение Нобелевской премии мира Японской конфедерации организаций пострадавших от атомной и водородной бомбардировок («Нихон Хиданкё»).

В резолюции содержится призыв ко всем странам «приложить максимум усилий для предотвращения любого применения ядерного оружия в будущем». Документ подчёркивает значимость диалога с хибакуся (пережившими атомные бомбардировки), отмечая, что осознание реальных последствий применения ядерного оружия через «многолетнюю просветительскую работу общественных организаций, включая деятельность «Нихон Хиданкё», удостоенной Нобелевской премии мира 2024 года», является важным шагом к созданию безъядерного мира.

Против резолюции выступили шесть государств: КНР, КНДР, Иран, Никарагуа, Российская Федерация и Сирия. Воздержались от голосования 28 стран, среди которых Франция, Индия и Израиль.

На этом же заседании была одобрена другая резолюция, запрещающая размещение ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения в космическом пространстве. Её поддержали 167 государств, против проголосовали Российская Федерация, КНДР, Иран и Сирия.

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