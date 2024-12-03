Япония планирует войти в состав Совета Безопасности ООН в 2043 году

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Токио, 3 декабря (Jiji Press) -- Правительство Японии намерено выдвинуть свою кандидатуру на выборах непостоянных членов Совета Безопасности ООН в 2043 году, заявил заместитель генерального секретаря кабинета министров Татибана Кэйитиро.

«В современных условиях усиливающейся конкуренции критически важно проводить более тщательную подготовительную работу и действовать на опережение», – подчеркнул Татибана в ходе пресс-конференции.

По мнению правительства, заблаговременное объявление о намерении баллотироваться позволит заручиться более широкой международной поддержкой.

В настоящее время Япония уже в двенадцатый раз занимает пост непостоянного члена Совбеза ООН на период с января 2023 года сроком на два года. Кроме того, страна ранее заявила о намерении участвовать в выборах 2032 года.

«Япония намерена продолжать вносить существенный вклад в поддержание международного мира и безопасности, а также в укрепление международного правопорядка. Наша страна также продолжит возглавлять инициативы по реформированию Совета Безопасности и усилению эффективности работы ООН в целом», – отметил Татибана.

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