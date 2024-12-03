Nippon Steel намерена приобрести U.S. Steel, несмотря на возражения Трампа

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Токио, 3 декабря (Jiji Press) – Перспектива приобретения американского сталелитейного гиганта «U.S. Steel» японской компанией «Nippon Steel» оказалась под вопросом после того, как избранный президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой сделки. В своих социальных сетях он заявил о «полном несогласии» и намерении «заблокировать подобную сделку».

В ответ на это заявление «Nippon Steel» выпустила официальное обращение, в котором подчеркнула стратегическую значимость планируемого приобретения для усиления американской промышленности, оптимизации цепочек поставок и укрепления национальной безопасности США. Японский металлургический концерн подтвердил готовность вложить более 2,7 миллиарда долларов (примерно 405 миллиардов йен) в развитие производства, гарантировать сохранение рабочих мест и обеспечить передачу передовых технологий.

Хотя руководство обеих компаний уже дало согласие на сделку, вице-председатель «Nippon Steel» Мори Такахиро уточнил, что для её завершения требуется одобрение Комитета по иностранным инвестициям США (CFIUS) и прохождение антимонопольной проверки. Компания рассчитывала закрыть сделку до конца текущего года, предполагая, что влияние профсоюза сталелитейщиков США (USW) ослабнет после президентских выборов, а администрация Байдена одобрит приобретение.







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