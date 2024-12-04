Япония получила увеличенные квоты на вылов голубого тунца
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Токио, 4 декабря (Jiji Press) -- Комиссия по рыболовству в западной и центральной части Тихого океана (WCPFC) утвердила повышение квот на вылов тихоокеанского голубого тунца для Японии начиная с 2025 года, сообщает национальное Агентство по рыболовству.
Квота на вылов крупного тунца массой более 30 килограммов вырастет в полтора раза - до 8421 тонн, что станет первым повышением за последние три года. Квота на мелкую рыбу впервые будет увеличена на 10% и составит 4407 тонн.
Предварительные договорённости были достигнуты на июльском заседании Северного комитета WCPFC в Кусиро (Хоккайдо). Окончательное решение принято на ежегодной встрече комиссии на Фиджи.
Популяция голубого тунца, являющегося деликатесным ингредиентом суши, ранее сокращалась из-за перелова. Однако в последние годы наблюдается её восстановление, что позволило Японии добиться значительного увеличения квот.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]