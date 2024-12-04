Япония и ЕС укрепят стратегическое партнёрство
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Токио, 4 декабря (Jiji Press) -- Главы внешнеполитических ведомств Японии и Европейского союза договорились о тесной координации действий в отношении вторжения России в Украину, военного сотрудничества КНДР с Россией и ситуации на Ближнем Востоке.
В ходе телефонных переговоров глава МИД Японии Ивая Такэси и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас пришли к единому мнению о неразрывной связи между безопасностью в Евроатлантическом и Индо-Тихоокеанском регионах.
Ивая Такэси подчеркнул стремление к углублению японско-европейского сотрудничества в широком спектре областей, уделив особое внимание вопросам безопасности.
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ЕС / Европейский Союз Jiji Press вторжение России в Украину ситуация на Ближнем Востоке