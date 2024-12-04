Panasonic запускает проект возобновляемой энергетики в Великобритании

Новости

Лондон, 4 декабря (Jiji Press) -- Японская корпорация Panasonic приступила к тестированию инновационной энергетической системы на своём заводе в Кардиффе (Великобритания), нацеленной на полный переход предприятия на возобновляемые источники энергии.

Компания разработала первую в мире систему генерации энергии на топливных элементах, работающих на экологически чистом водороде, производство которого не сопровождается выбросами CO2.

Энергетический комплекс, использующий водород местного производства, включает 21 водородный топливный элемент, два литиевых накопителя энергии и действующие солнечные батареи. Интеллектуальная система управления обеспечивает бесперебойную выработку и распределение электроэнергии мощностью 1 ГВт⋅ч в год для производства микроволновых печей.

Завод планирует полностью перейти на возобновляемые источники энергии к марту 2025 года. Аналогичная система будет внедрена на немецком предприятии компании.

По словам президента компании Синада Масахиро: «В ходе этого пилотного проекта мы накопим и проанализируем данные об энергопотреблении, что позволит разработать системы управления с учётом локальных особенностей, включая климатические условия».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]