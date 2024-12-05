Японские школьники показывают стабильно высокие результаты в точных науках

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Токио, 4 декабря (Jiji Press) -- Согласно данным международного исследования TIMSS за 2023 год, японские учащиеся продолжают демонстрировать высокий уровень знаний в математике и естественных науках.

В масштабном исследовании участвовали ученики из 58 стран на уровне начальной школы и 44 стран на уровне средней школы. Японские показатели в математике остаются впечатляющими: учащиеся 4-х классов набрали 591 балл (5-е место в мире), а восьмиклассники улучшили результат до 595 баллов (4-е место).

В естественнонаучных дисциплинах наблюдается небольшое снижение результатов: четвероклассники получили 555 баллов (спустившись с 4-го на 6-е место), а учащиеся 8-х классов - 557 баллов, сохранив третью позицию в мировом рейтинге.

Министерство образования Японии отмечает, что снижение баллов не является поводом для беспокойства. По мнению специалистов, на результаты повлияло наличие вопросов о фауне пустынь - теме, малознакомой японским школьникам. Лидером рейтинга во всех категориях стал Сингапур.

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